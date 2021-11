Die Südpfälzer Musiker Gerd Kornmann und Andreas Bach haben die bunten Geld-et-Nelt-Outfits mal wieder gegen Blaumänner getauscht und eine neue Auflage ihres Pälzer Werkstatt-Kalänners herausgebracht. In der mittlerweile siebten Runde ist der Kult-Jahresbegleiter in einer Stückzahl von 750 erhältlich – erneut gefüllt mit blöden Sprüchen, ulkigen Posen und deftiger Mundart. Die feinen Weisheiten aus dem Mechaniker-Leben gibt’s nicht nur im Kalender-Format, sondern auch auf Postkarten – und zwar auf der Homepage www.werkstattweisheiten.de. Zudem verkaufen die Werkstattjungs ihre Kalender für 7,99 Euro beim Vorweihnachtlichen Erlebnistag am Samstag, 20. November, in Klingenmünster in der Mühlgasse 2.

Über die Jahre hat sich eine treue Fangemeinde entwickelt, die Pfälzer Sprücheklopfer hängen mittlerweile auch in Bremen, Hamburg und Berlin an Wohnungs- und vielleicht auch Werkstattwänden. „Wir bekommen schon weit vor dem Veröffentlichungstermin Anfragen, wann endlich der neue Kalender erscheint“, freut sich Kornmann. Und was steht als Nächstes an? „Unser großes Meisterstück soll das ,Pälzer Werkstatt-Handbuch’ werden“, kündigt Bach an. Darin sollen alle bisherigen Sprüche und viele unveröffentlichte Szenen zu finden sein. „Wir sitzen schon längere Zeit daran, aber wie immer ist es wesentlich mehr Arbeit als erwartet“, weiß er.