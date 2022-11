Die Veranstaltungsgesellschaft Landau – Südliche Weinstraße hat einen Adventskalender aufgelegt. Das Besondere dabei: Es ist ein echt pfälzisches Exemplar, wie es in einer Mitteilung heißt. „24 Tage Freude, 24 Tage Spannung, 24 Tage Glückseligkeit“, verspricht Geschäftsführer Bernd Wichmann. In dem Kalender verstecken sich 24 kleine und große Überraschungen von Betrieben aus der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße. Mit dabei: leckere Weine aus der Region, diverse süße Köstlichkeiten, Pfälzer Spirituosen und herzhafte Spezialitäten. Abgerundet wird der Kalender mit kleinen weihnachtlichen Accessoires und originellen Pfälzer Produkten. Der Pfälzer Adventskalender ist zu einem Preis von 145 Euro ab sofort und bis 25. November erhältlich bei der Veranstaltungsgesellschaft unter Telefon 06341 9687373 beziehungsweise per E-Mail an info@events-ld-suew.de. Wegen seiner Größe wird der Kalender nicht verschickt, sondern kann vom 21. bis 25. November in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Infos unter www.events-ld-suew.de.