Der neue Eigentümer des Geothermiekraftwerks in Landau hat große Pläne: Er will noch eine dritte Bohrung anlegen und gibt als Grund dafür einen sichereren Betrieb der Anlage an. Aber zugleich wächst auch die Anlagenkapazität. Dabei spielt ein Nachbargrundstück eine große Rolle.

Tischvorlagen für Ausschüsse sind nicht immer der prickelndste Lesestoff. Doch ein Sachstandsbericht für den Bauausschuss hat es in sich: Am Dienstag wird der