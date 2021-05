Bürger können ab sofort frische Eier vom Martinshof in Burrweiler an einem Automaten im Hof des Anwesens von Harald Platz in der Provisstraße 1 in Edesheim erwerben. Hinein passen 60 Schachteln à zehn Eier. Das Gerät steht in einem Holzhäuschen direkt am Hofeingang. Aus dem Automaten können täglich Eier der Größe S, also die etwas kleineren, der mittlere Größe M und der großen Variante L gezogen werden. Die überdimensionalen der Größe XL folgen noch, sagt Bernhard Martin. Der Preis pro Zehner-Schachtel liegt je nach Größe zwischen 2,90 und 4,30 Euro. In Gleisweiler neben dem Feuerwehrhaus gibt es bereits einen Automaten vom Martinshof. Weitere Automaten seien aktuell nicht geplant, wobei Bernhard Martin dies aber nicht kategorisch ausschließen will.

Die Eier liefern rund 1000 Hühner, die der Martinshof in der Gemarkung Nußdorf hält. Freilandhaltung ist eine Selbstverständlichkeit für die Martins. In der Nacht geht das Federvieh in die fünf mobilen Unterstände, in denen jeweils bis zu 250 Tiere Platz finden. Im Schnitt legen die Hühner rund 800 Eier pro Tag.