Die Deutsche Post DHL hat mit dem Rewe-Markt in der Königstraße 71 in Landau einen neuen Paketshop eröffnet. Der Paketshop ist 84 Stunden die Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 bis 22 Uhr. Der Kunde kann hier Briefmarken kaufen, Pakete versenden und abholen, Paket- und Retourenlabels ausdrucken lassen und sich seine Pakete an die Filiale beziehungsweise Packstation schicken lassen.