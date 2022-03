Markus Bender (53) ist seit Monatsbeginn neuer Chefarzt für Altersmedizin (Geriatrie) am Vinzentius-Krankenhaus Landau. Er hatte zuvor – nach fast 15 Jahren am geriatrischen Zentrum an der Universität Heidelberg – seit Ende 2016 in der Klinik in Schwetzingen als Chefarzt eine Alterstraumatologie, eine geriatrische Institutsambulanz und die internistische Akutgeriatrie aufgebaut sowie den Geriatrischen Schwerpunkt und eine geriatrische Rehaklinik geleitet. Außerdem hatte er über viele Jahre hinweg Lehraufträge für Geriatrie und Palliativmedizin an der Universität Heidelberg. Ihn habe überzeugt, dass der Krankenhausträger – die Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken – bereit sei, auf die demografische Entwicklung zu reagieren und in Altersmedizin zu investieren, sagte Bender. Als Besonderheit der Altersmedizin nannte er, dass immer mehr alte Menschen aufgrund mehrerer Erkrankungen auf teils umfangreiche Hilfe angewiesen seien. Neben der Akutbehandlung bräuchten sie auch eine ganzheitliche, rehabilitative Behandlung, um sich ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Dazu seien Teams aus speziell weitergebildeten Pflegetherapeuten und Ärzten sowie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen und Sozialarbeitern erforderlich. Bender hat sich zum Ziel gesetzt, das Vinzentius-Krankenhaus als Weiterbildungsstätte für Geriatrie zu etablieren und den dringend benötigten Nachwuchs selbst auszubilden. Längerfristig habe er vor, Strukturen für ein demenzgerechtes Krankenhaus zu schaffen und eine geriatrische Palliativstation einzurichten.