72 Wohnungen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei in der Zweibrücker Staße in Landau gebaut werden. Die Baustelle wird vorbereitet. Der bisherige Eigentümer, der Ludwigshafener Bauträger BtoB von Mehmet Ali Basibüyük, hat das Gelände verkauft, was nun einige formale Konsequenzen für die Aufstellung eines Bebauungsplans hat. Basibüyük hatte die Pläne insofern korrigieren müssen, als die Anwohner mit ihren Protesten erfolgreich waren: Bei zwei Wohnblocks fallen nun Penthäuser oder Staffelgeschosse weg. Käufer soll der Unternehmer Dennis Baumann sein, der bereits ein Bauprojekt mit 15 Wohnungen und 38 Studenten-Appartements einige Meter weiter in der Ile de France an der Zweibrücker Straße realisieren möchte.