In Landau ist ein neuer anbieteroffener Paketautomat des Unternehmens DeinFach in Betrieb gegangen. Wie das Unternehmen mitteilt, steht die Anlage in der Dammühlstraße 28 und verfügt über 41 Fächer.

Der Automat soll für den Versand und Empfang von Paketen genutzt werden können und sei rund um die Uhr zugänglich. Aktuell sind nach Unternehmensangaben unter anderem die Paketdienste DHL und UPS angebunden, weitere Partner sollen folgen. Weitere Informationen gibt es unter www.deinfach.de.