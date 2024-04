Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Naturbelassenes, von Hand gemachtes Brot wie zu Uromas Zeiten. Das gibt es im Café Monogan, das in diesem Frühjahr in den Uferschen Höfen in Landau eröffnet.

Die Vorfreude von Miriam und Laura Kirsch ist riesig. In Kürze feiern die zwei Schwestern die Eröffnung ihres Cafés in der Theaterstraße 15 in Landau. Im Quartier der Uferschen