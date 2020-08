In Gleisweiler gibt es seit Kurzem Wohnmobilstellplätze am Waldparkplatz. Das teilt Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber mit. Hintergrund der Entscheidung des Gemeinderats sei das zunehmende Bedürfnis der Menschen, im eigenen Land Urlaub zu machen. Zudem gebe es immer mehr Wohnmobilinhaber. Mittlerweile wurde das entsprechende Hinweisschild am Waldparkplatz aufgestellt. Auf der Homepage der Ortsgemeinde wurden die Nutzungsbedingungen und Zahlungsrichtlinien veröffentlicht. Die Wohnmobilstellplätze werden laut Rothgerber gut angenommen. Ein Stellplatz kostet pro Tag sechs Euro. Erlaubt sind höchstens drei Übernachtungen. Bisher habe es keine Probleme wegen Mülls oder Ruhestörungen gegeben.