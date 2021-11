Um neue Wohnformen im ländlichen Raum geht es bei einer Veranstaltung der Stadtverwaltung am Freitag, 12. November, 18 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Nußdorf. Studierende der Uni Stuttgart stellen Entwürfe für ein Dorfzentrum für Senioren vor.

Kann ich „auf dem Land“ wohnen bleiben, wenn ich älter werde? Ist der Lebensraum Dorf auch für Menschen mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf attraktiv? Im Zuge des Modellprojekts „Kommune der Zukunft“ hatten sich Bürger der Landauer Stadtdörfer darüber Gedanken gemacht, wie ihre Ortsteile in 20 bis 30 Jahren aussehen sollen. Als besonders wichtige Zukunftsaufgabe kristallisierte sich dabei das Thema „Wohnen im Alter“ und die Schaffung von Dorfzentren für Senioren heraus. Damit haben sich Architekturstudenten der Uni Stuttgart am Beispiel Nußdorfs auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Elf ganz unterschiedliche Entwürfe, die auch für die übrigen Stadtdörfer und darüber hinaus beispielgebend sein könnten.

Zu Beginn der Veranstaltung werden die Entwürfe von den Verfassern präsentiert und können dann mit Vertretern des Stadtbauamts diskutiert und auf Stellwänden genauer betrachtet werden. um Anmeldungen per Mail an anna.hocks@landau.de oder telefonisch unter 06341 136117 wird gebeten. Es gilt die 2G+-Regel.