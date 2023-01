Die Modellkommunen 2023 im Landesprojekt „Wohnpunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ sind vorgestellt worden. Neu aufgenommen in das Programm wurden die Gemeinden Annweiler, Gusenburg, Neuhofen, Welschbillig und Westheim, teilt das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung mit. Das Ministerium fördert mit dem Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ gezielt kleine Kommunen im ländlichen Raum beim Aufbau neuer Wohnformen. Diese sind dann auch mit Unterstützungsangeboten ausgestattet. Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen haben seit 2014 insgesamt 49 Kommunen am Landesprojekt „Wohnpunkt RLP“ teilgenommen und eine professionelle Begleitung ihrer Vorhaben durch Experten der Landesberatungsstelle Neue Wohnformen erhalten, so das Ministerium.

Es gehe neben der Bedarfsermittlung und der Suche nach einem geeigneten Standort, barrierefreien Umbauten sowie sozialrechtlichen Fragen auch um die Frage, wie die Einbindung in das Dorfleben organisiert werden kann. Beispiele für Wohnen mit Teilhabe könnten unter anderem sein: Barrierefreie Wohnungen in Kombination mit weiteren Angeboten zur Teilhabe und Unterstützungsleistungen, aber auch generationenübergreifende Wohnangebote mit Pflege- oder Unterstützungsangeboten, Wohn-Pflege-Gemeinschaften sowie Dorfmitteprojekte mit Tagespflege oder Betreuung.

Weitere Informationen zum Projekt Wohnpunkt RLP gibt es unter www.lsjv.rlp.de