Die Verbandsgemeinde Landau-Land hat Willkommenskurse für Familien aus der Ukraine gestartet, die je zweimal pro Woche in den Grundschulen Ilbesheim und Billigheim-Ingenheim stattfinden. Dabei können sich die Geflüchteten bei Tee und Gebäck austauschen und erste Schritte zum Lernen der deutschen Sprache unternehmen. Gestaltet werden die Kurse von fast 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Schon in der ersten Woche haben über 40 Menschen vom Kindergartenalter bis zur Großelterngeneration daran teilgenommen. Die Lehrmaterialien werden von der Verbandsgemeinde, der Initiative „Miteinander füreinander Südpfalz“, der Rolf-Epple-Stiftung des Vereins „Getrennte Farben – gemeinsames Herz“ beschafft. Die Idee zu den Willkommenskursen hatte Katharina Wirtz. Der Kurs in Ilbesheim ist jeden Dienstag und Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr, der Kurs in Billigheim-Ingenheim Dienstag und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr.