Die Stadt Edenkoben sowie Teile von Edesheim und Rhodt werden mit Wasser aus Quellen im Triefenbachtal versorgt. In trockenen Sommern reicht die Wassermenge der Quellen dafür nicht aus. Daher wird im Sommerhalbjahr aus dem Wasserwerk Venningen aufbereitetes und enthärtetes Wasser nach Edenkoben gepumpt, wie die Verbandsgemeinde mitteilt. Im Notfall könne über diese Verbindung sogar Hainfeld versorgt werden. Weil die Verbindungsleitung zwischen Venningen und Edenkoben derart wichtig ist, haben die Verbandsgemeindewerke für diese Leitung eine Risikoanalyse erstellt. Ein Ergebnis: Ein Rohrbruch im Bereich der A65 könnte einen wochenlangen Ausfall der Leitung bedeuten. „In Zeiten mit hohem Wasserverbrauch bedeutet dies ein hohes Risiko für die Versorgungssicherheit der genannten Bereiche“, teilt die Verbandsgemeinde mit. Deshalb ist inzwischen eine zweite Leitung unterhalb der Autobahn verlegt worden, die in der kommenden Woche in Betrieb geht. Kosten: rund 369.000 Euro. Die Hälfte davon übernimmt das Mainzer Umweltministerium.