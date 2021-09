Queichheim bekommt eine eigene Feuerwehr. Die Landauer Feuerwehr sucht neue Mitglieder für die neue Gruppe. Dazu bietet die Wehr einen Infotermin am Donnerstag ab 18.30 Uhr in der Turnhalle, Zum Queichanger 23, an, teilt Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer mit. Die zusätzliche Wache soll noch in diesem Herbst in Betrieb genommen werden. Weitere Informationen gibt’s auf der Internetseite feuerwehr-landau.de.