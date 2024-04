Die Sanierung des Parkhauses der VR-Bank Südpfalz macht Fortschritte. Am Mittwoch sind in der Waffenstraße 16 Meter lange Betonträger aus Spannbeton angeliefert worden, die mit dem Kran seitlich ins Parkhaus gehoben und dort an der entsprechenden Stelle montiert werden. Die darauf liegende Fahrbahn wird vor Ort neu gegossen, wie die VR-Bank auf Anfrage mitteilt. „In diesem Verfahren –erst Abbruch, dann Wiederaufbau – arbeiten wir uns von unten nach oben“, so Pressesprecher Ralf Horder. Wie berichtet, leidet die Konstruktion an Korrosion der Stahlarmierungen und Betonabplatzungen. Dazu haben von den Fahrzeugen eingetragene Feuchtigkeit und Streusalz beigetragen.