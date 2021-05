Das Nußdorfer Bio-Weingut Klaus Rummel setzt auf eine neue Technik gegen den Traubenwickler. Der Schädling wird seit Jahren durch Pheromone verwirrt. Aber: Der Einsatz sorgt für viel Plastikmüll. Das könnte durch ein neues Produkt vermieden werden. Gefördert wird es jedoch derzeit nicht.

Man hat ja so seine Vorurteile, wenn man Bio-Landwirten begegnet. Und die Ersten bestätigen sich sofort, wenn man das Weingut des Bio-Winzers Klaus Rummel in Nußdorf betritt. Sehr viel Grün rankt und gedeiht an Fassaden und im Hof, dazu stapft wie bestellt ein Huhn mit zwei Küken im Schlepptau herum. Der Inhaber selbst grüßt während des Gesprächs jeden Kunden einzeln freundlich. Doch bei einem Thema zeigt Rummel deutlich sein Unverständnis.

Es geht um Plastikmüll. Die Geschichte ist schnell erzählt: Seit den 80er-Jahren bringt man in Nußdorf Pheromone gegen den Traubenwickler aus. Als erste Gemeinde weltweit – und er sei federführend dabei gewesen, wie Rummel stolz berichtet. Die Pheromone wurden immer in ihren Plastikhalterungen an die Rebstöcke gehängt und gut war. Der Traubenwickler wurde verwirrt – die Pflanzen und deren Trauben wurden vom Schädling nicht mehr belästigt. Alles in Ordnung – bis in der vergangenen Dekade das Thema Plastikmüll aufkam. Damals, also ab den 80ern, sei das Plastikverschmutzung nicht so präsent gewesen, erinnert sich Rummel. Das hat sich geändert, bei auf die Umwelt achtenden Winzern, aber auch bei Spaziergängern. Regelmäßig berichten Medien, oft nach Leserhinweisen, über den Müll auf den Weinbergen. Folge: Die Winzer stehen schlecht da. Dabei, sagt Rummel, sei es schlicht nicht möglich, 100 Prozent der aufgehängten Plastikampullen zu entfernen – egal, wie sehr man sich bemühe. Diese seien unter anderem der Witterung ausgesetzt – und man brauche rund 500 Stück pro Hektar. Ganz sicher werde man noch Plastikmüll aus den 80ern auf Nußdorfer Gebiet finden. Was aber, wenn es eine Lösung für das Problem gibt?

2,5 Dosen statt 500 Spender

Und die gibt es Rummel zufolge. Es geht um klassische Spender, die vollautomatisch bei gewissen Umweltbedingungen (ab einer gewissen Temperatur und nur in der Nacht) die Pheromone freisetzen. Kein Plastikmüll entsteht, der Stoff wird nicht permanent in die Luft gelassen – also wird auch hier gespart. Pro Hektar brauche man 2,5 Dosen. In den USA werde die Technologie auf über 80.000 Hektar gegen einen der Hauptschädlinge im Mandelanbau eingesetzt, berichtet der Hersteller auf einem Faktenblatt. Gegen den Traubenwickler wirke er in Europa auf 42.500 Hektar in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland. Hessen, Baden-Württemberg und Saarland fördern den Einsatz dieses Check-Mate-Puffers. Und das Weinland Rheinland-Pfalz?

Hierzulande fördert das Land die alte Technik, die laut Rummel für unvermeidbaren Plastikmüll sorgt. Grund sind die Förderrichtlinien, in denen bisher nur die alten Techniken eingetragen sind. Damit eine Förderung möglich ist, muss es Nachweise über die regionale Wirksamkeit geben. Zugespitzt formuliert: Dass die Technik im Saarland funktioniert, heißt also noch nicht, dass sie auch in Rheinland-Pfalz gegen den Traubenwickler wirkt. Ohne Förderung wird der Einsatz für den Winzer teurer, während er Geld dafür bekommt, die alte Pheromon-Technik zu nutzen.

Derzeit wird das System nicht gefördert, bestätigt das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium. Weder Zulassungsinhaber noch Vertriebsfirma hätten aussagekräftige Versuchsergebnisse vorgelegt. Es lägen Ergebnisse aus Südeuropa vor, aber aus unserer, der mittleren, Zone, gebe es nur ein Ergebnis aus dem Jahr 2015. Aber: Die besonderen Bedingungen in Rheinland-Pfalz seien zu berücksichtigen. Das System müsse sowohl in Flachlagen als auch in Steillagen seine Wirksamkeit beweisen. Derzeit gebe es Versuche durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Sollte das System sich als wirksam erweisen, könne es in die Förderung aufgenommen werden, so das Landwirtschaftsministerium.

Piwis: Der Geschmack zählt

Rummel ist vor allem die Nachhaltigkeit wichtig – deshalb hat er das Weingut bereits 1987 auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Derzeit ist das Weingut der Rummels nicht nur Vorreiter beim Einsatz des neuen Systems, sondern auch generell bei Neuentwicklungen im Weinbau. Er ist auch bei wissenschaftlichen Studien im Boot. Bei einer davon gehe vor allem um die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (Piwis). Diese seien die Zukunft des Weinbaus, sagt Rummel – der sich bereits vom klassischen Riesling verabschiedet hat. Denn Piwis, die mit Wildsorten gekreuzt werden, brauchten weniger Pflanzenschutzmittel oder Pestizide. „Null Pflanzenschutz funktioniert nicht“, bedauert er, gerade gegen Mehltau (echter oder falscher) müsse er zwei bis vier Mal im Jahr biologische Pflanzenschutzmittel einsetzen. Dafür haben diese aber geringere Auswirkungen auf Flora und Fauna.

Natürlich verkauft Rummel auch solche Piwi-Weine, die Bezeichnungen wie „California Dream“ tragen. Andere neue Rebsorten, die er gerade anbaut, haben noch wissenschaftliche Bezeichnungen mit Buchstaben und Nummern. Rummel prüft nicht nur, wie sich die Rebsorten beim Wachstum und in der Pflege im Vergleich zu ihren althergebrachten Konkurrenten schlagen, sondern auch, wie sie bei der Kundschaft ankommen. Denn das Wichtigste sei der Geschmack – wenn’s dem Verbraucher nicht mundet, brauche man die Rebsorten auch nicht anzubauen.