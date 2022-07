Mit großem Aufwand sind am Donnerstag mittels eines Autokrans Betonfundamente aus dem Queichkanal in der Königstraße gegenüber der Bachgasse entfernt worden. Die Standsicherheit der Queichüberbauung in diesem Bereich war nicht mehr gewährleistet, weil die tragende Mittelwand beschädigt war – vermutlich durch starke Strömung und Treibgut. Wie Felix Sonnendecker vom Architekturbüro Arnold, Bauleiter des Neubaus neben dem ehemaligen Papier-Fix, erläuterte, wurden die Fundamente durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Die Arbeiten würden Anfang kommender Woche abgeschlossen. Dann könne ein bisher nicht nutzbarer Raum im Café Oswald fertiggestellt und für Besucher geöffnet werden. Die Stadt prüft, wie mit der Mittelwand unter der Queichbrücke in der Denkmalzone Queichkanal zu verfahren ist.