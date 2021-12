Das rheinland-pfälzische Kabinett hat am Dienstag eine Landesverordnung auf den Weg gebracht, die Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt neue Handlungsmöglichkeiten an die Hand gibt. In Rheinland-Pfalz geht es vor allem um die Städte Landau, Speyer, Ludwigshafen, Mainz und Trier. Sie sollen ein Vorkaufsrecht bekommen zum Beispiel für unbebaute oder brachliegende Grundstücke, wenn sie mit Wohngebäuden bebaut werden können. Außerdem erhalten Kommunen die Möglichkeit, Baugebote zu erlassen. Damit können die Gemeinden unter anderem Eigentümer verpflichten, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen.

In einem nächsten Schritt wird die Landesverordnung jetzt mit den Verbänden der Gemeinden, Städte und Landkreise abgestimmt. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung ist noch in diesem Winter zu rechnen, teilt das Finanzministerium mit. Der durch das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes neu eingeführte Paragraf 201 a des Baugesetzbuchs ermöglicht es den Ländern, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt zu bestimmen.