Bald kann in Godramstein und Mörzheim an neuen Orten geschaukelt, gesandelt und getobt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Große und kleine Bewohner konnten nun ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung der neuen Spielplätze einzubringen.In Godramstein soll im Laufe des nächsten Jahres auf dem langgezogenen Grundstück im Neubaugebiet Johanna-Finkler-Ring ein Spielparadies entstehen.

Gemeinsam mit Spielplatzdezernent Lukas Hartmann und Ortsvorsteher Thomas Flocken stellte das Umweltamt nun vor, was auf der Fläche grundsätzlich umgesetzt werden könnte und wo Gestaltungsspielräume sind. Gemalte Spielplatzbilder der Kinder vom Protestantischen Kindergarten, Wünsche der Eltern und Schulkinder sowie Punkte für besonders gute Einfälle wurden vor Ort gesammelt.

Und auch in Mörzheim gibt es in Sachen Spielplatz gute Neuigkeiten: Nachdem der alte Spielplatz dem Dorfgemeinschaftshaus weichen musste, wurde auf einer Fläche in der Johann-Thomas-Schley-Straße mit alten Spielgeräten eine provisorische Anlage errichtet, so die Stadt weiter. Bei der Bürgerbeteiligung im Dorfgemeinschaftshaus wurden gemeinsam mit Bürgermeister Hartmann und Ortsvorsteherin Carina Langer ebenfalls die Vorschläge des Umweltamtes diskutiert und Anregungen und Wünsche geäußert.

Die Ergebnisse der beiden Bürgerbeteiligungen werden nun in die weiteren Planungen einbezogen. Die Ausschreibung soll bald erfolgen, sodass die Spielplätze planmäßig im nächsten Spätsommer eröffnet werden können. Für die Spielplätze sind Kosten in Höhe von 200.000 Euro pro Anlage eingeplant.