Am Trifelsstadion und im Coworking Space im Rathaus Annweiler gibt es ein neues Getränke- und Snackangebot. Gemeinsam mit der Firma @247landau hat die Trifelsstadt an den beiden Stellen Automaten aufgestellt, die gerade an den Wochenenden beziehungsweise nach den Öffnungszeiten der örtlichen Geschäfte eine Bedarfslücke schließen sollen, so Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Wer Wünsche oder Anregungen zur Bestückung der Automaten hat, kann sich an die Firma unter Telefon 0151 64031997 oder per E-Mail an info@247-landau.de wenden.