An der Kletterhütte an der Trifelsstraße in Annweiler lässt es sich an einer neuen Sitzgruppe verweilen. Das teilt die Stadt mit. Sie ersetzt den Stammtisch, der in die Jahre gekommen war. Stück für Stück wurden die vorderen Sitzgarnituren durch die Trifels Natur GmbH ausgetauscht und aufgestellt sowie der Blick nach Annweiler freigestellt. Der neue Stammtisch wurde aus Kastanienholz gefertigt, das am Asselstein geschlagen worden ist. Lothar Cron hat diesen nach mehrjähriger Trocknungsphase fachmännisch und mit Ideenreichtum fertiggestellt.