Mit Unterstützung der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), Landesverband Rheinland-Pfalz, gründen Janina Kraus und Doris Glauben eine neue Selbsthilfegruppe in der Südpfalz. Ob selbst erkrankt, Partner oder Angehörige, jeder ist willkommen. Die Gruppe wird sich einmal im Monat zum Austausch treffen, teilen die beiden Frauen mit. Die Treffen sind in einem barrierefreien Restaurant mit Rollstuhltoilette. Das erste Treffen ist am Freitag, 27. Januar, ab 18 Uhr in der Speisewirtschaft „Starker Tobak“ in Herxheim-Hayna geplant. Bei Fragen können sich Interessierte gerne vorab bei Janina Kraus (Telefon: 06349 9989665) oder Doris Glauben (Telefon: 07274 7054950) melden.