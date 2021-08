Der KISS-Selbsthilfetreff bietet in Annweiler eine neue Gruppe für Corona-Erkrankte und Menschen mit Langzeitfolgen unter dem Titel „Das Leben danach“ an. Interessenten melden sich bitte bei Gruppensprecherin Anna Cuntz unter Telefon 0176 46738112 oder per E-Mail an redetreff-annweiler@web.de, bei der sie auch Ort und Zeitpunkt der Treffen erfahren.