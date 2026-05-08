Im Freibad Edesheim starten Ende Mai neue Schwimmkurse für Kinder. Angeboten werden Wassergewöhnung sowie Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse.

Die Verbandsgemeinde (VG) Edenkoben setzt die Zusammenarbeit mit der Schwimmschule von Carmen Back-Betzwieser im Freibad Edesheim fort, teilte die VG-Verwaltung mit. Ende Mai beginnen dort Kurse zur Wassergewöhnung, Anfängerschwimmen sowie Fortgeschrittenenkurse. Im Mittelpunkt stehen sicheres Verhalten im Wasser und der richtige Umgang mit Schwimmtechniken.

Back-Betzwieser ist seit Jahren als Übungsleiterin und Stützpunktleiterin der DLRG Edenkoben-Maikammer tätig. Laut VG legt sie Wert darauf, individuell auf Kinder einzugehen – unabhängig davon, ob sie ängstlich oder mutig sind. In den Anfängerkursen sollen Kinder ab fünf Jahren spielerisch an das Wasser herangeführt werden. Ziel ist unter anderem das Seepferdchen-Abzeichen. In den Fortgeschrittenenkursen stehen unter anderem Ausdauer, Rückenschwimmen und Tauchen im Mittelpunkt.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an schwimmschule-back@web.de möglich. Benötigt werden Name und Geburtsdatum des Kindes, Adresse, Telefon- sowie Kursnummer.