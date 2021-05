Die Südpfälzer Frauenbeauftragten wollen Frauen Mut machen, neue berufliche Wege zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu gehen. Dazu gibt es eine Veranstaltungsreihe online.

„Immer noch sind Frauen in ihrer Teilhabe an Lebens- und Arbeitswelten benachteiligt. Durch die Corona-Pandemie werden diese Ungleichheiten gerade eher noch verstärkt als abgebaut“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gleichstellungsbeauftragten Isabelle Stähle (SÜW), Evi Julier (Landau) und Lisa Marie Trog (Germersheim) sowie der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit, Sandra Welsch.

Antiquierte Rollenbilder und strukturelle Ungerechtigkeiten prägten nach wie vor den Frauen-(Arbeits)-Alltag und zeigten, dass Frauen die eigentlichen Macherinnen und Könnerinnen seien. Deshalb sei es wichtig, Frau aufzuzeigen, dass neue Wege möglich seien. Die Veranstaltungsreihe „Weil sie’s kann! Frauen-Arbeits-Lebens-Welten“ greift das in einem digitalen Format auf.

Zwei Filme zum Start

Von Mai bis Juli werden vielfältige, zum Teil auch unterhaltsame Angebote gemacht. Gestartet wird ab sofort mit zwei Filmen: „Picture a scientist“ ist ein Dokumentarfilm, der die Geschichten von mutigen Wissenschaftlerinnen erzählt. Im Film „Women – 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme“ geht es um Stärke, Durchsetzungskraft, Mut und Wille. Beide Filme können online unter www.universum-kinocenter.de für jeweils 10 Euro gestreamt werden.

Am Mittwoch, 16. Juni, wird Sophia Kuhs, Kompetenzzentrum für Wissenschaft und Beruf der Universität Landau, einen Workshop zum Thema „Schlagfertigkeit in Beruf und Alltag – Kompetent gegen Vorurteile und Klischees reagieren“ anbieten. Beim „Talk am Abend – Frauen in sogenannten Männerberufen“ am Donnerstag, 1. Juli, berichten drei Frauen in Männerberufen über ihren Werdegang und ihren Berufsalltag und bieten Raum und Zeit zum lockeren Austausch.

Die Veranstaltung „Existenzgründung – mit Sicherheit selbständig“ von BIZ und Donna mit Gründungsberaterin Ruth Franziska Fraundorfer ist am 6. Juli. Beendet wird die Reihe am selben Tag mit der Veranstaltung „Wer bin ich? Wo will ich hin? – (berufliche) Perspektiven entwickeln“ mit Ruth Franziska Fraundorfer, Motivations- und Umsetzungscoach.

Info

Der Programm-Flyer ist auf den Homepages online einzusehen unter: www.suedliche-weinstrasse.de, www.kreis-germersheim.de/gleichstellung und www.landau.de/gleichstellungsstelle. Dort sind auch die Anmeldemodalitäten vermerkt.