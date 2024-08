Ein Zeichen setzen für ein engagiertes, vielfältiges Miteinander in Landau: Das wollen die Regenbogen-Plauderbänke, die ab sofort an drei Standorten in der Stadt zu finden sind. Auch ein buntes Plauder-Programm steht bereits. Auf dem Martha-Saalfeld-Platz gegenüber der Landavia, in der Kronstraße an der Ecke der kleinen Brücke und auf dem Gelände des Südparks nahe dem Spielplatz bei der Vinothek Par Terre stehen seit Kurzem die vier Bänke mit Plauder-Piktogramm, das in barrierefreier Sprache dazu einlädt, miteinander ins Gespräch zu gehen.

Die Regenbogen-Plauderbänke heißen alle Menschen in ihrer Individualität willkommen. Sie stehen für Akzeptanz, Vielfalt und Respekt und laden zu einem niedrigschwelligen, gemeinschaftlichen Austausch ein. Foto: Stadt Landau

„Die Regenbogen-Plauderbänke senden ein klares Signal für Toleranz und Weltoffenheit“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Sie ermöglichten Diskurse zu aktuellen Themen und niedrigschwellige Kontakte für einsame Menschen, ergänzt Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler. Das Projekt wurde mit Queere Südpfalz und Gemeinsam Landau, Künstler Frank Cmunchal und dem Verein für Soziale Rechtspflege realisiert. An der Bank auf dem Martha-Saalfeld-Platz finden bis Ende Oktober jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr „Plauderstunden“ zu verschiedenen Thema wie Klimakrise, Energiewende oder Vorsorge statt. Wer Lust hat, ab Frühjahr ebenfalls eine Plauderstunde zu gestalten, kann sich melden (angelika.kemmler@landau.de).