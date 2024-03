Immer wieder empören sich Bürger über Kahlschläge oder als völlig übertrieben empfundene „Pflegemaßnahmen“ von Grünflächen. Klar ist; Es geht bei den Aktionen aber immer auch um Verkehrssicherheit. Ein Landauer Beirat hat nun Regeln vorgeschlagen,die die Lage entspannen sollen.

„Kahlschlag am Gleis“, „Restlos abgemäht“, „Stadt häckselt Nester“ – nur ein paar Beispiele dafür, wie Behörden oder Staatsbetriebe öffentliche Grün- oder Gehölzflächen „pflegen“ oder „pflegen“ lassen. Nämlich so, dass bei Beobachtern der Eindruck entsteht, die vormalige Grünfläche könnte einer Plage biblischen Ausmaßes zum Opfer gefallen sein. Und immer wieder stellen sich Bürger die Frage, was passieren würde, wenn sie so mit ihren Gehölzen umgingen. Aber: Immer mehr Bürger empörten sich auch über den Umgang des Staats oder von staatseigenen Betrieben mit der Umwelt und meldeten die Vorgänge an Naturschutzverbände oder die Presse.

Spannungsfeld mit Pflegekonzept auflösen

Die Menschen beobachteten, dass solche Kahlschläge – wie auch beispielsweise an den Queichwiesen in der Nähe des La Ola – immer wieder passierten. Das berichtet Ulf Janz, Vorstand des Naturschutzbundes Nabu in Landau und auch Vorsitzender des Beirats für Naturschutz der Stadt Landau. Keine Frage: Hecken können auf Straßen oder Wege hineinwachsen und müssten regelmäßig geschnitten werden. Aber: Sie seien nicht nur Störfaktor für den Verkehr, sondern auch ökologisch wichtig, unter anderem als Lebensraum für Tiere. Es gebe also, so erklärt es Janz, ein Spannungsfeld zwischen Verkehrssicherheit und Ökologie, das beim Rückschnitt zu beachten sei. Dieses könne man mit einem Pflegekonzept lösen, das für die Stadt Landau noch nicht vorliege – bisher. Der Beirat hat nun eines erarbeitet.

Er kann jedoch der Stadt keine bindenden Vorgaben machen, sagt Janz. Es gehe also nur um Empfehlung und Beratung – auf wissenschaftlicher Basis. Beschlüsse des Beirats, die von der Unteren Naturschutzbehörde bei der Stadtverwaltung nicht umgesetzt werden, können jedoch an die Obere Naturschutzbehörde, die bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Neustadt sitzt, gegeben werden. Diese kann die Stadt dann zwingen, sich daran zu halten. Sofern sie es für richtig hält. Völlig zahnlos ist der Papiertiger also nicht.

Konkrete Empfehlungen

Die Empfehlungen des Beirats umfassen zehn Punkte. Darunter: Ziele von Pflegemaßnahmen sollen Verkehrssicherheit, aber auch gleichberechtigt die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion der Hecken sein. Die Stadt solle die Mitarbeitenden der beauftragten Unternehmen zwingend schulen, heißt es dort. Wegränder ab 20 Metern Länge sollen künftig immer nur abschnittsweise gemäht werden. Bäume ab einem Stammdurchmesser von 20 Zentimetern und einzelne reizvolle, landschaftsprägende Sträucher (wie Weißdorn oder Feldahorn) sollten stehen gelassen werden. Und: bewachsene Banketten sollten nicht mehr gefräst werden. Sei es aber unumgänglich, damit die Straßenentwässerung funktioniert, sollten höchstens 40 Zentimeter gefräste werden. Mit diesen Regeln hofft der Beirat, dass es künftig weniger Kahlschlag in und um Landau herum geben wird.