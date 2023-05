Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spielregeln des Einheimischenmodells standen eigentlich fest, dann hat die EU sie aufgehoben. Es geht um Bauplätze in Landau oder einem Stadtdorf. Nun versucht die Lokalpolitik, neue Verfahren für die Vergabe zu finden. Wie die aussehen könnten, zeigt ein Blick nach Wollmesheim.

Punkte sammeln ist in. Beim Bäcker, im Kaffeeladen, in der Drogerie und im Einzelhandel wird Treue durch Punkte belohnt, die am Ende der Aktion in Geschenke oder Rabatte umgewandelt werden können.