Vor der Kita am Herrenteich in Annweiler gab es immer wieder Probleme wegen des Parkens. Die angespannte Situation soll nun mit geänderten Regeln entschärft werden, die Beigeordneter Peter Grimm nach einigen Ortsterminen abgestimmt hat. Neue Schilder sind bereits aufgestellt. Unmittelbar vor der Kita gilt ein Parkverbot. Für Eltern wurde im Burgenring aber eine Kurzhaltemöglichkeit geschaffen. Zudem wurden die Parkplätze auf der gegenüberliegenden Seite auf 15 Minuten Parkdauer beschränkt. Dies ermögliche den Eltern immer noch, ihre Kinder in die Kita zu bringen.