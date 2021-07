Parken in Landau – das Thema ist schon lange ein heißes Eisen. Erst recht, seit Verkehrsdezernent Lukas Hartmann ein neues Konzept zum Anwohnerparken vorgelegt hat. Es betrifft jeden, der mit seinem Wagen nach Landau kommt und in der Innenstadt parken möchte. Denn Anwohner dürfen künftig überall parken, wenn sie das richtige Ticket gelöst haben. Das Konzept wurde nur in den Gremien diskutiert, die Bürger konnten nicht mitreden. Auch bei der Sitzung des Stadtrats am Dienstag in der Festhalle blieben sie Statisten. Dabei waren annähernd 30 Leute gekommen, um den Ratsmitgliedern ihre Meinung zu sagen. Nicht einmal bei der Gestaltung der Tagesordnung kam ihnen die Ratsmehrheit aus Grünen, CDU und FDP entgegen. Sie schmetterte den FWG-Antrag ab, das Thema von Platz 20 auf Platz 2 vorzuziehen. So mussten die Bürger von 17.11 Uhr bis 18.50 Uhr warten, bis die neuen Park-Regeln endlich dran waren. Diskutiert wurde bis 19.37 Uhr. Dann leerten sich die Zuschauerränge schlagartig.