Die Post hat in Kirrweiler beim Aldi-Markt (Staatsstraße 1) eine neue DHL-Packstation mit 83 Fächern in Betrieb genommen. Kunden können dort jetzt rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Die Packstation hat sich laut Post gerade auch in der Corona-Krise als eine beliebte Form des kontaktlosen Empfangs und Versendens von Paketen erwiesen. Seit Beginn der Krise im März hätten sich überproportional viele Neukunden für die Packstation registriert, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Ausbau der Packstationen solle fortgesetzt werden. DHL hat den Packstation-Service 2003 eingeführt und betreibt derzeit nach eigenen Angaben ein Netz mit 6000 Automaten mit insgesamt rund 600.000 Fächern. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.