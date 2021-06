Damit im Haus am Westbahnhof bald wieder die Lichter angehen können, hat das Landauer Kulturzentrum eine Spendenaktion gestartet. Die Beleuchtung für Saal und Bühne haben den Geist aufgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Einrichtung kann die benötigte Summe von 30.000 Euro für eine neue Lichttechnik nicht alleine stemmen. Deshalb beteiligt sie sich an der Crowdfunding-Kampagne „Hilf deinem Verein 2.0“ der VR-Bank-Südpfalz. Bürgermeister Maximilian Ingenthron bittet die Landauer um Unterstützung.

Wieder durchstarten

„Seit 34 Jahren ist das Haus am Westbahnhof, getragen vom Engagement der Mitglieder des Vereins Leben und Kultur, eines der aktivsten und vielfältigsten kulturellen Zentren Landaus und der ganzen Region“, unterstreicht der Kulturdezernent. Damit das Kulturzentrum nach der Pandemie wieder durchstarten könne, müssten auch die technischen Rahmenbedingungen stimmen.

Peter Damm, Vorsitzender des Vereins Leben und Kultur, hofft, dass der Verein einen nennenswerten Teil der benötigten Summe über die Aktion zusammenbekommt. Die Aktion „Licht am Ende des Tunnels“ der Kampagne „Hilf deinem Verein 2.0“ der VR-Bank-Südpfalz läuft noch bis Donnerstag, 17. Juni, 23.59 Uhr.

Info

Die Spendenplattform ist online unter hausamwestbahnhof.de/spenden erreichbar. Für jede Spende ab 10 Euro gibt die VR-Bank noch mal 10 Euro dazu. Die gesammelten Spenden fließen zu 100 Prozent in die Erneuerung der Lichttechnik für Bühne und Saal im Haus am Westbahnhof.