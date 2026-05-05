Birgit Hoppe wird am Donnerstag offiziell in ihr Amt als Leiterin der Grundschule in Essingen eingeführt. Wie es dazu kam und was sie für die Zukunft plant.

Birgit Hoppe war schon von Dezember 2021 bis Februar 2023 und von April 2024 bis März 2026 im Leitungsteam der Grundschule tätig, da es auf der Position der Leiterin krankheitsbedingte Vakanzen gab. Als die Leiterinnenstelle im Amtsblatt des Bildungsministeriums ausgeschrieben wurde, bewarb sich die 48-Jährige und bekam den Zuschlag. Schon seit Februar 2019 unterrichtet sie in Essingen.

Wie Hoppe erklärt, freut sie sich über das tolle Außengelände der Schule, die gute Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Kindergärten, das Engagement der Eltern und darüber, dass über das ganze Schuljahr verteilt immer wieder tolle Aktionen in den Klassen stattfinden. Wert legt sie auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Schule, da diese aus ihrer Sicht ohne feste Schulleitung kaum stattgefunden hat. „Irgendwie fehlte da was. Es ging nicht mehr wirklich vorwärts. Mein Fokus liegt auf der Entwicklung der Kinder“, sagt Hoppe und nennt „Schulgemeinschaft“ als wichtiges Stichwort.

Musik spielt an der Schule große Rolle

Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie in der Leseförderung der Kinder. Als Inhaberin der Übungsleiter-Lizenz Breitensport liegt ihr außerdem der Sportunterricht sehr am Herzen und sie freut sich, dass die Grundschule nun auch an Sport-Wettkämpfen teilnehmen wird. Zudem gibt es weitere Herausforderungen. So ist die Planung für einen Anbau an die Schule schon weit fortgeschritten. Die Leiterin rechnet damit, dass im Januar 2027 mit den Bauarbeiten begonnen wird.

Die Schule besuchen rund 100 Kinder, die in sechs Klassen unterrichtet werden. Sie kommen aus Essingen und Knöringen. Musik spielt eine große Rolle. Schon mehrfach wurde die Schule mit dem „Musikus“-Preis des Landes Rheinland-Pfalz für außergewöhnliches musikalisches Engagement ausgezeichnet.

Lange in Baden-Württemberg tätig

Mit Ausnahme eines Förderlehrers gibt es an der Grundschule nur einen männlichen Kollegen. „Es ist schon etwas schade, dass es an Grundschulen recht wenig männliche Lehrkräfte gibt. Das liegt wohl daran, dass die jüngeren Schulkinder eher die Domäne der Frauen sind, die größeren die der Männer“, vermutet Birgit Hoppe.

Seit 14 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in Burrweiler, nachdem zuvor Ludwigsburg der Wohnort der Familie war. Aufgewachsen ist Hoppe in Pirmasens, wo sie im Juni 1996 am Immanuel-Kant-Gymnasium ihr Abitur ablegte. Im Oktober 1996 nahm sie an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Karlsruhe ein Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen auf, das sie im Juli 2000 erfolgreich abschloss. Ihr Schwerpunkt waren die Hauptfächer Mathematik und evangelische Theologie/Religionspädagogik. An der Grund- und Hauptschule in Söllingen im Pfinztal absolvierte Hoppe den Vorbereitungsdienst. Ab September 2002 unterrichtete sie an der Grundschule Bulach in Karlsruhe. Parallel zu ihrer Tätigkeit als Lehrerin belegte sie an der PH Karlsruhe einen zweiten Studiengang, den sie mit dem akademischen Grad Diplompädagogin beendete. Weitere schulische Stationen waren die Grund- und Hauptschule Grötzingen in Karlsruhe und die Anton-Bruckner-Schule in Ludwigsburg.

An der Grundschule Essingen ist Birgit Hoppe aktuell noch Klassenlehrerin einer zweiten Klasse. Im neuen Schuljahr wird sie sich dann aber ausschließlich ihrer Tätigkeit als Schulleiterin und Fachlehrerin widmen.