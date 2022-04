Es wird dauern, aber der erste Schritt ist gemacht. Die Gemeinde will auf rund 35.000 Quadratmetern derzeitigem Bauerwartungsland in zwei Bauabschnitten neue Bauplätze erschließen. Die beiden Baugebiete würden dann Schweigen und Rechtenbach verbinden. Das Gelände soll zunächst von den rund 30 Grundstücksbesitzern aufgekauft werden. Ein erstes Projektentwicklungsbüro hat sich bereits im Gemeinderat vorgestellt, weitere sollen folgen. Insgesamt könnten rund 30 Bauplätze erschlossen und möglicherweise eine neue Kindertagesstätte auf dem Gelände gebaut werden. Aber das alles weit in die Zukunft gedacht, sagt Ortsbürgermeister Dieter Geißer.