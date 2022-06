Im neuen Wohngebiet in Böchingen wird eine neue kommunale Kindertagesstätte errichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Entstehen soll die Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Sektkellerei, wo der Bau von zahlreichen Wohnhäusern geplant ist. Die neue Kita ist auch wegen der seit Sommer 2021 neu geltenden Landesvorgaben nötig, die Eltern eine durchgehende siebenstündige Betreuung ihrer Kinder inklusive eines Mittagessens garantieren soll. Die Baukosten für die geplante dreigruppige Kita belaufen sich derzeit auf mindestens 2,4 Millionen Euro. Die Zuwendungen von Kreis und Land wurden nur grob kalkuliert und liegen bei rund 880.000 Euro. Zur Finanzierung des Projektes soll geprüft werden, ob das bisherige Kita-Gebäude und weitere in gemeindeeigene Liegenschaften verkauft werden können. Eventuell können auch noch weitere Fördertopfe angezapft werden, beispielsweise für nachhaltige und klimagerechte Bauweisen.