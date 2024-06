Das Umweltamt der Stadt Landau greift Vögeln, die in und an Gebäuden brüten bzw. leben, unter die Flügel. Gemeinsam mit der Vermessungsabteilung des Stadtbauamts hat die untere Naturschutzbehörde im Umweltamt ein Gebäudebrüterkataster entworfen, über das Bürger ab sofort Nester und Lebensstätten von Vögeln – und auch von Säugetieren wie Fledermäusen und Siebenschläfern – melden können. Die Idee kam vom Naturschutzbeirat der Stadt Landau, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Gebäudebrüterkataster ist unter https://maps.landau.de/brut im städtischen Geoportal zu finden. In der Karte können Standorte mit bekannten Vorkommen von Nist- bzw. Quartiersplätzen ausgewählter Arten eingetragen werden. Erste Eintragungen gibt es bereits – von der Mehlschwalbe über den Turmfalken bis zum Weißstorch. Das neue Kataster macht auf den Artenschutz aufmerksam, stellt Daten öffentlich zur Verfügung, beteiligt die Landauerinnen und Landauer aktiv an der Meldung von Artendaten und erfasst die Vorkommen von Gebäudebrütern noch genauer.