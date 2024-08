In der Landauer Innenstadt finden sich jetzt zwei neue Fotomotive und Sitzgelegenheiten für Besucherinnen und Besucher, teilt die Stadtverwaltung mit. Zur Belebung der Innenstadt wurden zwei neue Holzbänke in Form der Buchstaben „LD“ aufgestellt. Eine befindet sich in der Fußgängerzone Ecke Gerberstraße/Kronstraße, die andere in der Ostbahnstraße am Eingang zum Ostpark. Die Mittel dafür stammen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die beiden besonderen Bänke sind aus heimischem Kastanienholz gefertigt und Teil eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das die Landauer Innenstadt noch attraktiver machen und noch mehr Besucherinnen und Besucher anlocken soll. Weitere Maßnahmen sind beispielsweise das Aufstellen von Blumensäulen und weiteren Sitzbänken in der Fußgängerzone und der Verfügungsfonds für die Innenstadt, der gute Projektideen von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Initiativen und Akteuren aus Gewerbe und Handel fördert.