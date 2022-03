Im Hof des ehemaligen Schulhauses in Wollmesheim bekommt die Feuerwehr eine neue Heimstätte. Die Rettungskräfte haben sich lange gedulden müssen. Nun profitieren sie von strategischen Vorteilen.

Stellen Sie sich vor, im Landauer Südwesten brennt es, die Feuerwehr in der Haardtstraße rückt aus – und in dem Moment kommt ein Zug. Dann sind gleichzeitig die Bahnschranken am Westbahnhof und am Schlössel geschlossen und die aus der Hauptwache kommenden Löschfahrzeuge müssen warten. In so einem Fall sind die Floriansjünger aus Wollmesheim und Mörzheim, die gemeinsam ausrücken, schneller.

Nicht zuletzt wegen dieser strategisch günstigen Lage, um mögliche Brandorte in bestimmten Bereichen der Kernstadt innerhalb kürzester Zeit erreichen zu können, baut das Gebäudemanagement Landau für die Stadt in Wollmesheim ein Feuerwehrhaus, das den aktuellen Normen und Vorschriften entspricht.

Keine Umkleide

In der derzeit genutzten Fahrzeuggarage aus den 1960er-Jahren mangelt es an sanitären Anlagen und für die Einsatzkräfte gibt es keinen abgegrenzten Umkleideraum. Das wird sich mit dem Neubau ändern. Vielleicht schon Ende dieses Jahres kann das 1,1 Millionen Euro teure Projekt, das mit Geld aus der rheinland-pfälzischen Landesfeuerschutzsteuer gefördert wird, fertiggestellt sein.

Die schnelle Erreichbarkeit von Brandstätten im Landauer Südwesten wird umso wichtiger, da dort im Zuge der Siedlungsentwicklung „Landau baut Zukunft“ südlich der Wollmesheimer Straße verdichtet gebaut werden soll und dann viele Menschen dort einziehen werden.

Eineinhalb Stockwerke

Für das neue Feuerwehrhaus wurden zunächst die Nebengebäude und der Schuppen im hinteren Teil des Geländes in direkter Nachbarschaft des Ortsvorsteherbüros in der Wollmesheimer Hauptstraße abgerissen. Erst wenn der anderthalbstöckige Neubau der Fahrzeughalle mit einstöckigem Anbau steht, wird die alte Fahrzeuggarage im vorderen Bereich des Grundstücks abgerissen. Für die Gerätschaften des Gemeindearbeiters, die bisher im Schuppen im Hof Unterstand gefunden hatten, baut die Stadt einen neuen abschließbaren Lager- und Werkstattraum.

Beim Spatenstich überreichte Oberbürgermeister Thomas Hirsch eine Spende über 500 Euro aus der Sparkassenstiftung für die Einrichtung. Darüber freute sich vor allem Wehrführer Fabian Altschuh. Dirk Hargesheimer lobte als städtischer Brandschutzinspekteur die Jugendarbeit in Wollmesheim. Im Landauer Stadtdorf werden aktuell elf Jugendliche und 15 Bambinis an die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes herangeführt.