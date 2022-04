Am Samstag, 9. April, 11 Uhr, wird die Sandsteintafel an der Holderquelle bei Annweiler wiedereingeweiht. Steinmetzmeister Friedrich Schlicher hat die neue Gedenktafel, die durch Spenden finanziert wurde, geschaffen. In den vergangenen Tagen wurde sie eingesetzt. Ein begrenzter Fahrdienst ab dem Parkplatz Villa Gotthold für mobilitätseingeschränkte Personen steht nach Anmeldung per E-Mail an info@annweiler.de zur Verfügung.

Bereits im Sommer 2020 hatte der Pfälzerwald-Verein Annweiler gemeinsam mit 23 Helfern den Wander-Rastplatz Holderquelle auf Vordermann gebracht. Die Schutzhütte hatte einen neuen Zaun und ein neues Dach bekommen. Auch das Sprudeln der Quelle wurde verbessert. Zudem versetzten die Helfer den Gründungsstein des PWV um. Zuvor stand er im Dickicht und war fast vergessen, seitdem ist er prominent zwischen alter und neuer Quelle platziert. Benannt ist die Quelle nach dem PWV-Gründungsmitglied Heinrich Holder. Auch zwei neue spendete Sitzgarnituren wurden aufgestellt.