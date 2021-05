Die Fenster für das ehemalige Sportgeschäft Joos am Obertorplatz in Landau sind seit Herbst 2020 bestellt, in diesem Monat sollen sie eingebaut werden. Jedes Fenster ist anders. Investor Michael Münch hat mit dem Jugendstilbau Großes vor, kann aber nur kleine Schritte gehen, denn das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das heißt, das Landesdenkmalamt in Mainz muss alle Pläne absegnen. Darüber hat Münch schon vor drei Jahren geklagt, als er sein Projekt eigentlich hatte abschließen und an einen Einzelhändler vermieten wollen. Mittlerweile seien die Dachreparaturen abgeschlossen, sagt Münch. Die neuen Fenster, für die er anfangs gar keinen Handwerker finden konnte, sind eine Kombination aus Aluminium und Holz. Die Fronten sollen werden wie einst. Münch möchte auch die weiße Überdachung aus den 70er-Jahren wegnehmen. Der Geschäftsmann ist auf die Schaffung von Büro- und Verwaltungsimmobilien für Unternehmen spezialisiert.