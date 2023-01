Was machen wir heute? Eine Antwort auf diese Frage kann die neue Familienkarte „Bock auf Burg & Co?“ geben. Der Verein Südliche Weinstraße gibt darauf, kindgerecht gestaltet, einen Überblick über Angebote für Kinder und Familien. Hüpfli, das Eichhörnchen aus dem Pfälzerwald, zeigt, wo’s lang geht. Von Wander- und Radeltipps, Spielplätzen und Ausflugsideen für schlechtes Wetter bis hin zu buchbaren Angeboten für Lama- und Alpakawanderungen oder Escape-Games reichen die Themen für unterschiedliche Altersgruppen. Natürlich machen die Tipps nicht an den Grenzen der Südlichen Weinstraße halt. Dynamikum, FunForest und Ziplinepark sind nur einige der weiteren Themen.

Informationen finden sich online unter suedlicheweinstrasse.de/kinder-familie. Alle Wander- und Radwege an der Südlichen Weinstraße sind in der SÜW-App enthalten, weitere Infos in der SÜW-Erlebnis-App.