Das Ambulante Hospizzentrum Südpfalz hat 21 neue ehrenamtliche Hospizbegleiter. Sie haben die Qualifizierungsmaßnahmen nach acht Monaten abgeschlossen und werden sich nun in drei Bereichen der ehrenamtlichen Begleitung einbringen: dem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Landau/SÜW, dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst für Landau sowie dem stationären Hospiz Bethesda. Zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen gehört nach Angaben von Ursula Zirkel, Leiterin des Hospizzentrums Südpfalz mit Sitz in Landau, in erster Linie, Zeit zu schenken. „Zeit für all das, was den erkrankten Menschen und deren Angehörigen guttut, ihre Lebensqualität fördert und ihren Bedürfnissen entspricht.“ Dazu gehören Unternehmungen, wenn Menschen noch mobil sind, aber auch das Aushalten und Mitgehen in schweren Zeiten. „Dies hört sich so einfach an und ist doch so schwierig, wenn es umfänglich erfolgen soll. Nur wenn ein richtiges Zuhören und Da-sein erfolgt, gelingt das, was Hospizarbeit möchte: Leben ins Haus bringen und Sterben aushalten“, schreibt Zirkel.