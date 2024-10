Die Landauer Stadtverwaltung bietet neue T-Shirts mit den Ampel-Dromedaren im Büro für Tourismus im Rathaus an.

Kaiserslautern hat – ganz neu – grüne und rote Betzis auf den Ampeln; in Landau regeln an einigen Kreuzungen schon länger Dromedare den Verkehr, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Die Ampelfiguren zieren jetzt auch die neuen T-Shirts von Palatina Outfitters, die es ab sofort zu kaufen gibt.

Die T-Shirts mit einer gezeichneten Ampel und dem Schriftzug „Landau in der Pfalz“ seien ausschließlich in Weiß und in den Größen XS bis XL erhältlich. Sie ergänzten die Jubliäumsjahrs-Kollektion.

Jedes T-Shirt koste 30 Euro; die Landau-Socken gibt es im BfT für 12 Euro. Die gesamte „Landaach-Kollektion“ könne auch online unter palatinaoutfitters.de erworben werben.