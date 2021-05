Am Dienstag wird in Hergersweiler eine neue Corona-Teststation geöffnet. In der mobilen Einrichtung werden immer dienstags ab 12 Uhr für zwei bis vier Stunden – je nach Nachfrage – kostenlose Schnelltests angeboten, wie die Ortsgemeinde berichtet. Das Testmobil wird auf dem Kerweplatz hinter der Bushaltestelle bereit stehen. Das Angebote gilt auch für Bürger anderer Orte.