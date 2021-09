Von Mittwoch auf Donnerstag sind 50 neue Corona-Infektionen in der Südpfalz nachgewiesen worden, 23 im Kreis Germersheim und 27 in Landau sowie dem Kreis Südliche Weinstraße. Aktuell sind folgende Einrichtungen in der Stadt Landau und im Landkreis neu betroffen: In der Kita Wildtulpe in Mörzheim wurden zwei Kinder positiv getestet, in der Kita Villa Unibunt in Landau eine Betreuungsperson, in der Grundschule Edesheim ein Kind, in der Maria-Ward-Schule Landau eine Schülerin und in der Grundschule Herxheim ebenfalls ein Kind. In Landau ist die Inzidenz auf 156,4 gefallen, im Kreis SÜW auf 40,6; im kreis Germersheim ist sie auf 90,7 gestiegen. Alle drei Gebietskörperschaften bleiben in der untersten der drei neuen Warnstufen.