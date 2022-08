2022 ist das Jahr des großen Stühlerückens bei der Stadtverwaltung Landau: Mehrere zentrale Führungspositionen werden neu besetzt. So auch die Jugendamtsleitung, die Clarissa Lorenz-Jahn von Claus Eisenstein übernehmen wird. Der langjährige Amtsleiter wird zum 1. Februar 2023 aus dem aktiven Dienst ausscheiden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die 35-Jährige, die zuletzt das Jugendamt des Kreises Bad Dürkheim leitete und in Göcklingen wohnt, wird bereits zum 15. Oktober den Dienst bei der Stadtverwaltung aufnehmen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Lorenz-Jahn eine bereits so erfahrene und kompetente Nachfolge für Claus Eisenstein finden konnten“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und abzufedern, muss auch und gerade im Jugendamt in den kommenden Jahren noch viel geleistet werden.“ Er freue sich, dass die Nachfolge frühzeitig geregelt werden konnte und so eine reibungslose Übergabe möglich werde.