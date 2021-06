Anfang Juni hat am Klinikum Landau - Südliche Weinstraße Chefärztin Mascha Trojer die Leitung im Bereich Unfall-, Hand-, Orthopädische Chirurgie und Sportmedizin übernommen. Sie ist die Nachfolgerin von Chefarzt Michael Kunkler, der in den Ruhestand getreten ist.

Kunkler war 2004 Chefarzt der Chirurgischen Abteilung in der Klinik Bad Bergzabern geworden. Die Chefarztfunktion der Unfall,- Hand- und Orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin in der Klinik Landau wurde ihm 2006 zusätzlich übertragen. Von 2010 bis 2013 war er zudem stellvertretender Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Trojer ist nach Angaben der Klinik eine erfahrene Ärztin mit breitem operativem Spektrum im gesamten Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie. Sie hat nach ihrem Medizinstudium in Innsbruck die Ausbildung zur Fachärztin für Unfallchirurgie in Österreich und Deutschland absolviert. Von Oktober 2009 bis März 2016 war sie im Innklinikum Altötting und Mühldorf zuletzt als Leitende Oberärztin der Abteilung für Unfall- und Handchirurgie tätig und hat dort am Aufbau eines Endoprothesenzentrums und Regionalen

Traumazentrums mitgewirkt. Bereits mit 38 Lebensjahren wurde sie im April 2016 Ärztliche Direktorin der Chirurgischen Klinik bei der Regionale Kliniken Holding (RKH) am Krankenhaus Mühlacker und hat dort unter anderem die Alterstraumatologie aufgebaut.

Trojer ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und verfügt unter anderem über die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie, und sie hat den Studiengang „Master of Health Business Administration“ absolviert, in dem die betriebswirtschaftliche Seite des Krankenhausbetriebs vermittelt wird.