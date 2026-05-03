Eine lebendige Demokratie lebt vom Mitmachen. Ein wichtiger Baustein dafür ist der Beteiligungsrat, ein beratendes Gremium des Stadtrats. In Landauer werden wieder engagierte Bürger gesucht, die sich einbringen möchten.

Der Beteiligungsrat begleitet die Bürgerbeteiligung in Landau mit frischen Ideen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Stadtrat und Vertretern der städtischen Beiräte beraten die ehrenamtlich Engagierten darüber, wie Beteiligungsprozesse gestaltet werden können. Welche Formate sind sinnvoll? Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? Ziel ist es, die Beteiligungskultur in Landau stetig weiterzuentwickeln.

Die Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung sowie die Gleichstellungsstelle der Stadt suchen neue Mitstreiter, weil einige Mitglieder ausgeschieden sind. Mitmachen können alle Landauerinnen und Landauer ab 18 Jahren. Für die Auswahl gilt ein besonderes Verfahren: Die Mitglieder werden aus allen Bewerbungen per Los bestimmt – paritätisch und in öffentlicher Sitzung des Stadtrats.

Interessenten können sich bis 1. Juni bewerben – per E-Mail an buergerbeteiligung@landau.de mit dem Betreff „Bewerbung Beteiligungsrat“. Benötigt werden lediglich Name, Anschrift und Geburtsdatum. Bei Fragen steht die Bürgerbeteiligungsbeauftragte Franziska Ritter zur Verfügung – per E-Mail oder telefonisch unter 06341 13 1401.