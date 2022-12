Viele Fragen zum neuen Bussystem

Der neue Landau-Takt bringt zwar einige Passagiere zu Beginn aus dem gewohnten Takt. Er punktet aber auch mit Vorteilen, die Nutzer zu schätzen wissen. Das wird bei einer Telefon-Aktion der RHEINPFALZ am Montag deutlich.

Landau braucht eine Sammelunterkunft

Landau kann in Kürze keine Flüchtlinge mehr in Wohnungen unterbringen. Jetzt prüft die Stadt mehrere Optionen für Sammelunterkünfte. Das wird sehr teuer. Der Oberbürgermeister kündigt an, was teurer wird.

Im Bahnhof hat die Zukunft begonnen

Das Stellwerk in Wörth war das größte in Deutschland, das noch per Hand mit Hebeln bedient wurde. Das ist nun Vergangenheit. Das neue ist in Betrieb. Und die Züge rollen wieder.

Förster zaubert wildes Weihnachtsmenü

Forstbeamter Günter Beck ist begeisterter Hobbykoch. Als Jäger kennt er sich mit Wild aus dem Pfälzerwald bestens aus und hat für uns ein festliches Vier-Gänge-Menü gekocht. Und er verrät uns sein Rezept für Wildgulasch.

Wie werden Stromleitungen gesichert?

Fällt der Strom aus, kommt die Frage nach dem Grund dafür auf. Wir haben bei Pfalzwerken und Forst gefragt, wie die Leitungen gegen Seilrisse und Mastbrüche geschützt werden.

Gemeinde zahlt nicht fürs Kirchendach

Rund 700.000 Euro kostet die Sanierung der Rülzheimer Kirche. Die Pfarrei hatte die Gemeinde um einen Zuschuss gebeten. Die lehnt ab.